2019-10-31T09:43:03+03:00
Происшествия

СК предупредил курян о новой схеме мошенничества

Преступники от имени сотрудников Следственного Комитета РФ предлагают компенсацию за биодобавки
Ольга ДАНИЛОВА
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Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые людиЧаще всего жертвами мошенников становятся пожилые людиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Следственный комитет Российской Федерации отмечается рост жалоб на мошенничество. - Каждый день россияне сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур, - рассказали в ведомстве. - Неизвестные собеседники говорят, что человека якобы признали потерпевшим по уголовным делам по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарств. Даже предоставляют некие «правовые документы». Одновременно мошенники предлагают перечислить крупные суммы по платежным реквизитам для "возмещения причиненного морального вреда".

В СК отметили, что люди, предлагающие направить деньги на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших.

Подобные звонки - мошенничество, о котором следует сразу сообщать в правоохранительные органы.

- Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности, - заверили в СК. - Просим проявлять бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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