С 1 ноября уехать из Курска в Москву на поезде станет дешевле

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-31T09:31:41+03:00

Также до конца года увеличится число мест для пассажиров, следующих в столицу и обратно

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Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, с 1 ноября в связи с увеличением пассажиропотока в поездах дальнего следования №745/746 Москва-Белгород-Москва будет изменена комплектация на формат «Ласточки». Вагоны купе и СВ поменяют на новые сидячего типа. Стоимость поездок снизится - если ранее билеты в СВ стоили от 4220 рублей, в купе – от 2212 рублей, в плацкарт – от 1 647, сидячие места – от 1158 рублей, то с 1 ноября в этом поезде билет можно будет приобрести по цене от 1117 рублей.

Сейчас по Курской области курсируют три пары «Ласточки». Это ежедневные поезда № 723/720 Москва-Курск-Москва и № 719/722 Москва-Белгород-Москва, а также в пятницу, субботу и воскресенье - № 721/724 Москва-Курск-Москва.

Так, с 8 декабря поезд № 743/744 Москва-Белгород будет курсировать подвижным составом «Ласточка», а количество мест в нем увеличат с 630 до 690.

Кроме того, изменится нумерация поезда №719/722 Москва - Белгород на № 719/720.

В случае увеличения пассажиропотока в АО «Федеральная пассажирская компания» в декабре также рассмотрят возможность ввести дополнительный поезд из Курска в Москву.

За 10 месяцев этого года по железнодорожному маршруту Курск – Москва – Курск перевезено более 950 тысяч человек.

В прошлом году за этот же период железнодорожным транспортом в московском направлении воспользовались порядка 800 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU