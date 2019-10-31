2019-10-31T09:21:13+03:00
Общество

Под Курском горел дом

ЧП произошло в Дмитриеве
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожар произошел ночьюПожар произошел ночьюФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В 04:10 31 октября в МЧС поступило сообщение о загорании в деревянном обшитым железом доме по адресу: Дмитриев, улица Красная.

По данным МЧС по прибытии в 04:13 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:20, ликвидировано в 04:26.

В результате пожара в жилом доме огонь повредил деревянную обрешетку и фронтон.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь
Курская молодежь привела в порядок воинские захоронения
О курской «Соловьиной ночи» расскажет студия «Эксайт-фильм»
В Курске на Боевке заменили светильники
Курские приставы арестовали пять автомобилей
Под Курском уже почти две недели горит полигон ТБО
СК предупредил курян о новой схеме мошенничества
С 1 ноября уехать из Курска в Москву на поезде станет дешевле
В Курске может появиться трасса по дрэг-рейсингу
В Курске почтили память жертв политрепрессий
В Курске задержали подозреваемых в серийных угонах
В Курске компания подростков избила и ограбила мужчину
Под Курском нашли минометную мину
В Курской области от мусора очистили 35 водных объектов
В Курской области в октябре произошло 300 пожаров
В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В курских лесах завершился пожароопасный сезон
В Курске проходит фестиваль любительских театров