Под Курском горел дом

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-31T09:21:13+03:00

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В 04:10 31 октября в МЧС поступило сообщение о загорании в деревянном обшитым железом доме по адресу: Дмитриев, улица Красная.

По данным МЧС по прибытии в 04:13 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:20, ликвидировано в 04:26.

В результате пожара в жилом доме огонь повредил деревянную обрешетку и фронтон.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU