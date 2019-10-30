В Курске может появиться трасса по дрэг-рейсингу

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-30T18:41:26+03:00

Также в выбранной зоне будут устраивать автовыставки Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В мэрии Курска пообещали проработать вопрос с площадкой для проведения соревнований по дрэг-рейсингу. Мэр Виктор Карамышев встретился с руководителем клуба «Drag Warrior» Кириллом Морозовым.

На встрече шла речь о создании зоны, которая бы соответствовала стандартам проведения соревнований по дрэг-рейссингу, а также проведению автомобильных выставок.

- На мой взгляд, хорошо, когда люди чем-то искренне увлекаются, но важно, чтобы хобби не мешало другим, – отметил Виктор Карамышев.

Кирилл Морозов заверил, что участники соревнований не ездят на гоночных автомобилях по дорогам общего пользования и не мешают жителям.

Мэр Курска сказал, что в бюджете нет средств, чтобы строить километр дороги специально для соревнований и потому решить проблему можно только выбрав место, на котором уже есть асфальт. Он пообещал проработать возможности использования различных площадок для соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU