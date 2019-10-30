В Курске почтили память жертв политрепрессий

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-30T18:32:07+03:00

Только в Курской области в 1930–1940 годы были расстреляны 1996 человек

Изменить размер текста: A A

30 октября в парке Героев Гражданской войны прошло траурное мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий. Жители города возложили венки и цветы к памятному знаку «Жертвам политических репрессий».

Массовые репрессии затронули миллионы россиян. Только в Курской области в 1930–1940 годы были расстреляны 1996 человек. В уголовном порядке незаконно репрессированными оказались более двадцати тысяч, а в административном – свыше ста тысяч человек.

До середины 80-х годов эти дела практически не пересматривались. И только в годы перестройки началась серьезная работа, которую в Курской области возглавил генерал-майор Анатолий Даньшин. Только в 1989 году было пересмотрено 5446 архивных уголовных дел, хранившихся в Курском управлении госбезопасности, по которым проходили 8259 человек, обвиненных по политическим, социальным, религиозным мотивам.

Сейчас в Курске проживает 512 человек, имеющих статус жертв политических репрессий, в том числе 486 реабилитированных и 26 пострадавших от репрессий.

Кровавый молох прокатился по самым различным слоям населения. Среди расстрелянных - архиепископы Курские Онуфрий и Дамиан, директор курской биофабрики Андрей Ефимович Шаварин, председатели Курской губчека Б.М. Гордон и П.В. Гузаков и многие другие.

Большую работу по поддержке безвинно пострадавших в годы репрессий и увековечению их памяти проводит общественная организация «Ассоциация жертв незаконных политических репрессий», которая сегодня объединяет более 260 человек. Ассоциация начала формироваться еще в 1989 году – сразу после выхода закона «О реабилитации жертв политических репрессий».

За это время общественной организацией подготовлено и издано шесть томов «Книги памяти», где увековечены имена тысяч репрессированных, установлены памятные знаки в урочище «Солянка» и в парке Героев Гражданской войны, проводится работа по защите прав пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU