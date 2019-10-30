В Курске задержали подозреваемых в серийных угонах

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-30T16:44:05+03:00

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В Дежурную часть железногорской полиции поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомобиля «ВАЗ –2102», который был припаркован около одного из домов по улице Мира. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили, а подозреваемых в преступлении задержали. Ими оказались двое 22-летних жителей соседнего региона. Как выяснили оперативники, молодые люди причастны к серии угонов и краж из автомашин железногорцев. Предметом посягательств, в основном, были автомагнитолы, музыкальные колонки, наборы инструментов.

- В настоящее время похищенное частично изъято. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Правоохранители предупреждают, чтобы избежать подобных преступлений: паркуйте свои автомобили на охраняемых автостоянках или хорошо освещенных местах, оборудуйте их звуковой сигнализацией, не оставляйте в машинах сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU