В Курске компания подростков избила и ограбила мужчину

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-30T16:39:35+03:00

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В полицию обратился 29-летний курянин. Он рассказал, что во время отдыха в кафе у него возник конфликт с компанией подростков. Парни набросились на него и избили, отобрали телефон и около 600 рублей.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сумели разобраться в ситуации.

- С места происшествия были изъяты записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым личности подозреваемых удалось установить. Ранее подростки попадали в поле зрения полиции. Подозреваемые дали показания и отдали полиции телефон и деньги, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.

Во время разбирательства выяснилось, что пострадавший предлагал несовершеннолетним выпить. На него составили административный протокол по статье 6.10 КоАП РФ. Материалы проверки по факту совершения группой подростков грабежа переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, уточнили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU