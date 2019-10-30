Под Курском нашли минометную мину
30 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Тимском районе на хуторе Бродок.
- На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружена минометная мина 50 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU