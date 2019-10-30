2019-10-30T16:31:58+03:00
Общество

Под Курском нашли минометную мину

Находку обнаружили местные жители
Ольга ДАНИЛОВА
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Опасную находку обезвредилиОпасную находку обезвредилиФото: Из архива КП.
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30 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Тимском районе на хуторе Бродок.

- На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружена минометная мина 50 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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