В Курской области от мусора очистили 35 водных объектов
В Курской области продолжается ежегодная общероссийская экологическая акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». В нашем регионе акцию уже поддержали 18 муниципальных образований и восемь водопользователей.
На сегодняшний день подведены промежуточные итоги целого комплекса мероприятий. В рамках реализации акции от мусора очистили 35 водных объектов. Общая протяженность очищенных берегов составляет 90 километров.
В водоохранных мероприятиях приняли участие 1100 человек. Напоминаем, что акция «Вода России» продолжается, все желающие могут принять в ней участие.
ИСТОЧНИК KP.RU