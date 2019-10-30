В Курской области от мусора очистили 35 водных объектов

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-30T16:20:11+03:00

В водоохранных мероприятиях приняли участие 1100 человек

Изменить размер текста: A A

В Курской области продолжается ежегодная общероссийская экологическая акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». В нашем регионе акцию уже поддержали 18 муниципальных образований и восемь водопользователей.

На сегодняшний день подведены промежуточные итоги целого комплекса мероприятий. В рамках реализации акции от мусора очистили 35 водных объектов. Общая протяженность очищенных берегов составляет 90 километров.

В водоохранных мероприятиях приняли участие 1100 человек. Напоминаем, что акция «Вода России» продолжается, все желающие могут принять в ней участие.

ИСТОЧНИК KP.RU