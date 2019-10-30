В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-30T15:41:23+03:00

Сейчас активно ведется работа по созданию кадетских классов ведомства на базе 60 и 61 школ города Фото: предоставлено пресс-службой

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На базе школы №17 Курска торжественно открылся профильный кадетский классы войск национальной гвардии Российской Федерации. Почетное звание кадет-росгвардейцев получили 28 учеников 6 «А» класса. Решением начальника Управления Росгвардии по Курской области классу присвоили имя кавалера ордена Мужества Олега Ладыгина, офицера СОБР, геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северного Кавказа.

- В учебной программе у школьников появятся дополнительные дисциплины: строевая, физическая подготовки, выездные занятия и другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание будущих защитников Отечества. Заниматься с кадетами будут сотрудники и военнослужащие Управления, прежде всего, бойцы СОБР, - рассказала пресс-секретарь управления Росгвардии по Курской области Яна Фомина.

В Курске это первый специализированный класс Росгвардии на базе общеобразовательной школы. Сейчас активно ведется работа по созданию кадетских классов ведомства на базе 60 и 61 школ города. Также прорабатывается вопрос о создании специализированных кадетских классов и в районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU