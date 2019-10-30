2019-10-30T15:16:14+03:00
Общество

В курских лесах завершился пожароопасный сезон

На территории лесного фонда произошел только один пожар
Яна ШЕЛЕСТ
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Службы ликвидировали 53 возгоранияСлужбы ликвидировали 53 возгоранияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В курских лесах завершился пожароопасный сезон. Лесопожарный центр и предприятия лесного хозяйства приступили к ремонту и подготовке пожарной техники и оборудования к периоду зимнего хранения.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства, лесопожарные формирования региона в текущем году с охраной лесов от пожаров справились успешно. На территории лесного фонда произошел только один пожар в Рыльском лесничестве на площади 0,2 га. Вместе с тем, службами оперативно было ликвидировано 53 возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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