В курских лесах завершился пожароопасный сезон
На территории лесного фонда произошел только один пожар
Службы ликвидировали 53 возгоранияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
В курских лесах завершился пожароопасный сезон. Лесопожарный центр и предприятия лесного хозяйства приступили к ремонту и подготовке пожарной техники и оборудования к периоду зимнего хранения.
Как рассказали в комитете лесного хозяйства, лесопожарные формирования региона в текущем году с охраной лесов от пожаров справились успешно. На территории лесного фонда произошел только один пожар в Рыльском лесничестве на площади 0,2 га. Вместе с тем, службами оперативно было ликвидировано 53 возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU