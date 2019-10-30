2019-10-30T14:39:17+03:00
Звезды

В Курске проходит фестиваль любительских театров

Лучшие постановки можно будет увидеть в ноябре
Ольга ДАНИЛОВА
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Осень в Курске насыщена театральными событиямиОсень в Курске насыщена театральными событиямиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске проходит областной фестиваль любительских театральных коллективов «Курская рампа»

Фестиваль стартовал в регионе еще в феврале. Свои творческие работы представили 30 театров, прошло 68 спектаклей, на которых побывало около 1,5 млн зрителей.

На заключительном этапе фестивале, который пройдет в ноябре, будут показаны лучшие творческие работы. Их можно будет увидеть на профессиональных сценических площадках Курска.

Программа

Курский государственный драматический театр имени А.С. Пушкина

(ул. Ленина, 26, малая сцена)

5 ноября 16:00. «Водевиль, вокзал и прочее» (народный театр «Золотой ключик» Фатежского районного Дома народного творчества).

6 ноября 16:00. «Дом, где все кувырком» (народный театр Обоянского районного Дома народного творчества).

Центр театрального творчества «Ровесник»

(ул.Перекальского, 1)

8 ноября 16:00. «Сильное чувство» (народный театр «Золотая маска» Рыльского Центра культуры и досуга).

9 ноября 13:00. «Не покидай меня» (народный театр Льговского районного Дома культуры).

Курский государственный театр кукол

(ул. Радищева, 2)

11 ноября 13:00. «Осенняя скука» (образцовый театр юного зрителя «Перемена» Кореневского районного Дома культуры имени Е.А. Фурцевой).

11 ноября 16:00. «Многоуважаемый Тузик» (образцовый театр «Силуэт» Чермошнянского сельского Дома культуры Фатежского района).

18 ноября 16:00. «Беда от нежного сердца» (народный театр «Диалог» Суджанского районного Дома народного творчества).

Курская государственная филармония

(ул. Перекальского, 1)

23 ноября 12:00. «Ромео и Джульетта» (образцовый музыкально-драматический театр «Теремок» Железногорского районного Дома культуры).

23 ноября 16:00. «Про то, как Тула шведов обула» (народный театр «Данко» Дворца горняков Железногорска).

ИСТОЧНИК KP.RU

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