Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-10-30T14:30:18+03:00

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За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Указом Президента РФ медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Марина и Алексей Зиновьевы. Алексей Александрович и Марина Анатольевна проживают в Горшеченском районе.

Вместе они уже 28 лет и воспитывают 6 детей – Кирилла, Ксению, Дмитрия, Арсения, Федора и Михаила. Все дети имеют многочисленные благодарности, грамоты и дипломы за активное участие и победы в районных, областных и межрегиональных конкурсах.

Супруги уделяют большое внимание всестороннему развитию детей, пропагандируют в семье взаимопомощь и взаимовыручку, прививают детям честность, уважение, трудолюбие и активно привлекают к спорту, рассказали в региональном департаменте по опеке и попечительству, семейной и демографической политике.

В июле 2018 года супруги Зиновьевы были награждены нагрудным знаком «За заслуги в воспитании детей».

Ранее президентскую награду получили Юрий Алексеевич и Татьяна Валентиновна Ивановы, которые прожили вместе 31 год и воспитывают четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU