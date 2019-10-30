В Курске покажут ремейк комедии "Подкидыш"

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-30T14:21:41+03:00

Семейные выходные с "Кино в театре" будут интересными Фото: предоставлено организаторами.

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 3 ноября, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» покажут семейную комедию 2019 года «Подкидыш». По доброй традиции перед сеансом для юных зрителей пройдет тематическое мероприятие «Невероятные приключения».

- На мастер-классах педагогов Центра детского творчества ребята научатся создавать веселых животных из бумаги и фоамирана, вспененного декоративного материала. А настроение им поднимут яркие выступления творческих коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. Также зрителей ждет тематическая книжная выставка детской литературы от Библиотеки имени Асеева, - рассказала пресс-секретарь «Курскоблкиновидеофонд» Оксана Саницкая..

Семейная комедия «Подкидыш» (6+) расскажет, как однажды в огромной Москве теряется пятилетняя девочка Наташа. Мир мегаполиса XXI века вовсе не добр и не безопасен, но главная героиня способна изменить его к лучшему. Многомиллионная столица в поисках дороги домой становится для «потеряшки» всего лишь интересной игровой площадкой.

«Подкидыш» - обновленная версия легендарной картины, снятой в 1939 году по сценарию детской писательницы Агнии Барто и народной артистки Рины Зеленой, подарившей нам крылатую фразу героини Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!» Режиссер удачно осовременил Лялю и Мулю: их сыграли Инга Оболдина и Сергей Рудзевич. А роль забавной болтливой домработницы Ариши, которую в советской картине исполнила Рина Зеленая, взяла на себя актриса Юлия Топольницкая, широко известная по клипу про «Лабутены».

Показ начнется в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование билетов. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

Информационный спонсор мероприятия "Комсомольская правда-Курск".

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Почта: svetlana.volkova@phkp.ru

Тел.: (4712) 70-62-71

ИСТОЧНИК KP.RU