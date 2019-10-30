В Курском районе ликвидируют свалку
Жители Курского района обратились в областной комитет экологической безопасности с жалобой на несанкционированную свалку. Инспекторы установили собственника земельного участка, и рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, – более 31,7 млн рублей.
Материалы дела передали в прокуратуру Курского района для возбуждения уголовного дела и проведения проверки. В настоящее время подготовлены материалы для предъявления искового требования о взыскании ущерба с собственника участка в судебном порядке.
Также комитет направил письма в Росреестр по вопросу использования земельного участка не по целевому назначению и для проведения проверки в отношении собственника. Кроме этого, чтобы предотвратить дальнейшее размещение отходов на этом земельном участке, специалисты комитета экологии обратились в УМВД Курского района.
Россельхознадзор собственника земельного участка привлек к административной ответственности. Ему выдано предписание о ликвидации несанкционированной свалки.
ИСТОЧНИК KP.RU