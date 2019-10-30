2019-10-30T14:02:44+03:00
Происшествия

Под Курском пенсионер на скутере попал под КАМАЗ

ДТП произошло в Октябрьском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии с пострадавшими в регионе происходят каждый деньАварии с пострадавшими в регионе происходят каждый деньФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 29 октября примерно в семь часов вечера на девятом километре автодороги «Дьяконово-Старково-Большое Долженково через Авдеево» в Октябрьском районе.

- Здесь столкнулись скутер, за рулем которого был 62-летний водитель и КАМАЗ. Скутер ехал со стороны деревни Липино в сторону села Дьяконово. А навстречу ему ехал КАМАЗ, под управлением 24-летнего водителя, - рассказала сотрудник ГИБДД региона Елена Павлова.

В результате ДТП водитель скутера с ранением был госпитализирован в КГБ №4 Курска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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