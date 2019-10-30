Под Курском пенсионер на скутере попал под КАМАЗ
ДТП произошло 29 октября примерно в семь часов вечера на девятом километре автодороги «Дьяконово-Старково-Большое Долженково через Авдеево» в Октябрьском районе.
- Здесь столкнулись скутер, за рулем которого был 62-летний водитель и КАМАЗ. Скутер ехал со стороны деревни Липино в сторону села Дьяконово. А навстречу ему ехал КАМАЗ, под управлением 24-летнего водителя, - рассказала сотрудник ГИБДД региона Елена Павлова.
В результате ДТП водитель скутера с ранением был госпитализирован в КГБ №4 Курска.
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ИСТОЧНИК KP.RU