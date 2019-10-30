Курский краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер
Курский областной краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер. Тематическая акция под девизом «Искусство объединяет» пройдет в музее 3 ноября с 13:00 до 19:00. В первой половине дня состоятся творческие мастер-классы, в 16:00 курян приглашают на мастер-класс «Уроки актерского мастерства».
Вечер «Души чарующие звуки» с участием солистов Курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова и актера студенческого театра «Гастион» – Дмитрия Смолянинова начнется в 17:00. Вы услышите трогательные романсы и авторские стихи, которые помогут насладиться всей чарующей магией осеннего вечера.
Участие в акции бесплатное, но билеты необходимо получить заранее в кассе Курского областного краеведческого музея. Ежегодная акция в музее проходит в формате проекта «Ночь искусств». Справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.
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