2019-10-30T13:41:48+03:00
Звезды

Курский краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер

Участие в акции бесплатное, но билеты необходимо получить заранее
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске в разгаре культурный сезонВ Курске в разгаре культурный сезонФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Курский областной краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер. Тематическая акция под девизом «Искусство объединяет» пройдет в музее 3 ноября с 13:00 до 19:00. В первой половине дня состоятся творческие мастер-классы, в 16:00 курян приглашают на мастер-класс «Уроки актерского мастерства».

Вечер «Души чарующие звуки» с участием солистов Курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова и актера студенческого театра «Гастион» – Дмитрия Смолянинова начнется в 17:00. Вы услышите трогательные романсы и авторские стихи, которые помогут насладиться всей чарующей магией осеннего вечера.

Участие в акции бесплатное, но билеты необходимо получить заранее в кассе Курского областного краеведческого музея. Ежегодная акция в музее проходит в формате проекта «Ночь искусств». Справки по тел.: +7 (4712) 51-15-81.

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Почта: svetlana.volkova@phkp.ru

Тел.: (4712) 70-62-71

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В курских лесах завершился пожароопасный сезон
В Курске проходит фестиваль любительских театров
Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
В Курске покажут ремейк комедии "Подкидыш"
В Курском районе ликвидируют свалку
Под Курском пенсионер на скутере попал под КАМАЗ
В Курске транспортные полицейские задержали закладчика
Под Курском расследуют дело о мошенничестве с выделением земли
В Курской области расследуют ЧП в детском оздоровительном лагере
АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области
Под Курском насмерть сбили мужчину
Около пяти тысяч жителей Курской области заболели ОРВИ
В Курске отремонтировали более 52 километров дорог
В Курске прошел День призывника
В Курске заменили 12 тысяч светильников
Курские памятники природы отметят информационными табличками
Куряне пытались украсть полтонны металлолома
В Курске волонтеры навели порядок на военном кладбище
Куряне впервые услышали хиты Queen в исполнении живого оркестра
В Курске предъявлено обвинение руководителю Госинспекции труда
В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы