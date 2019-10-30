2019-10-30T13:17:42+03:00
Происшествия

В Курске транспортные полицейские задержали закладчика

У него изъяли 11 граммов наркотиков
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В отношении злоумышленника возбудили уголовное делоВ отношении злоумышленника возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 28-летнего гражданина, подозреваемого в осуществлении «закладок» с запрещенным препаратом, и доставили его в дежурную часть. При проведении личного досмотра в присутствии понятых из кармана брюк мужчины извлекли шесть зип-пакетиков с порошком белого цвета.

Эксперты установили, что это наркотическое средство, содержащее производное метилэфедрона весом свыше трех граммов. Также мужчина указал тайники, где оставил еще 14 свертков с «синтетикой» общим весом почти восемь граммов, сообщил старший следователь СО Курского ЛО МВД России на транспорте Сергей Разиньков.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В курских лесах завершился пожароопасный сезон
В Курске проходит фестиваль любительских театров
Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
В Курске покажут ремейк комедии "Подкидыш"
В Курском районе ликвидируют свалку
Под Курском пенсионер на скутере попал под КАМАЗ
Курский краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер
Под Курском расследуют дело о мошенничестве с выделением земли
В Курской области расследуют ЧП в детском оздоровительном лагере
АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области
Под Курском насмерть сбили мужчину
Около пяти тысяч жителей Курской области заболели ОРВИ
В Курске отремонтировали более 52 километров дорог
В Курске прошел День призывника
В Курске заменили 12 тысяч светильников
Курские памятники природы отметят информационными табличками
Куряне пытались украсть полтонны металлолома
В Курске волонтеры навели порядок на военном кладбище
Куряне впервые услышали хиты Queen в исполнении живого оркестра
В Курске предъявлено обвинение руководителю Госинспекции труда
В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы