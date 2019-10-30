В Курске транспортные полицейские задержали закладчика

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-30T13:17:42+03:00

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Сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 28-летнего гражданина, подозреваемого в осуществлении «закладок» с запрещенным препаратом, и доставили его в дежурную часть. При проведении личного досмотра в присутствии понятых из кармана брюк мужчины извлекли шесть зип-пакетиков с порошком белого цвета.

Эксперты установили, что это наркотическое средство, содержащее производное метилэфедрона весом свыше трех граммов. Также мужчина указал тайники, где оставил еще 14 свертков с «синтетикой» общим весом почти восемь граммов, сообщил старший следователь СО Курского ЛО МВД России на транспорте Сергей Разиньков.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU