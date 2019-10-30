Под Курском расследуют дело о мошенничестве с выделением земли
Прокуратура Курского района провела проверку исполнения земельного законодательства.
Выяснилось, что по заявлению местного жителя и приложенной к нему выписки из похозяйственной книги администрации Моковского сельсовета Курского района о выделении заявителю земельного участка площадью 1200 квадратов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» региона внесла сведения об этом земельном участке в государственный кадастр недвижимости и впоследствии зарегистрировало право собственности на него. В дальнейшем этот земельный участок менял собственников.
- Однако, как показала проверка, регистрация права собственности была сделана на основании фальсифицированной выписки, содержала не соответствующие действительности сведения, - отметили в прокуратуре.
Прокурор Курского района направил в суд иск, в котором потребовал прекратить право собственности на землю, а также забрать ее из незаконного владения и вернуть в государственную собственность.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU