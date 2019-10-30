2019-10-30T13:36:36+03:00
Общество

АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области

Холдинг выделил на развитие инфраструктуры порядка 4 миллионов рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания оказала содействие в строительстве щебеночной дороги, протяженностью 1,8 километра, от центра села Молотычи до хутора Антоновка. На безвозмездной основе предоставлен транспорт для перевозки материалов, необходимых для дальнейшего строительства уже другой дороги – по улице Низовка. Около 1 млн. рублей в текущем году потратили на тротуар в самом городе Фатеже. Благодаря средствам компании удалось благоустроить участок от ул. Советской до центральной районной больницы.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В курских лесах завершился пожароопасный сезон
В Курске проходит фестиваль любительских театров
Курскую семью наградили медалью ордена «Родительская слава»
В Курске покажут ремейк комедии "Подкидыш"
В Курском районе ликвидируют свалку
Под Курском пенсионер на скутере попал под КАМАЗ
Курский краеведческий музей приглашает на мастер-классы и творческий вечер
В Курске транспортные полицейские задержали закладчика
Под Курском расследуют дело о мошенничестве с выделением земли
В Курской области расследуют ЧП в детском оздоровительном лагере
Под Курском насмерть сбили мужчину
Около пяти тысяч жителей Курской области заболели ОРВИ
В Курске отремонтировали более 52 километров дорог
В Курске прошел День призывника
В Курске заменили 12 тысяч светильников
Курские памятники природы отметят информационными табличками
Куряне пытались украсть полтонны металлолома
В Курске волонтеры навели порядок на военном кладбище
Куряне впервые услышали хиты Queen в исполнении живого оркестра
В Курске предъявлено обвинение руководителю Госинспекции труда
В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы