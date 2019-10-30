АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области
Холдинг выделил на развитие инфраструктуры порядка 4 миллионов рублей
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Компания оказала содействие в строительстве щебеночной дороги, протяженностью 1,8 километра, от центра села Молотычи до хутора Антоновка. На безвозмездной основе предоставлен транспорт для перевозки материалов, необходимых для дальнейшего строительства уже другой дороги – по улице Низовка. Около 1 млн. рублей в текущем году потратили на тротуар в самом городе Фатеже. Благодаря средствам компании удалось благоустроить участок от ул. Советской до центральной районной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU