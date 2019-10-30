2019-10-30T11:43:48+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть сбили мужчину

Смертельное ДТП произошло в Конышевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина погиб на местеМужчина погиб на местеФото: Из архива "КП"
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29 октября около семи часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Пежо Партнер» ехал по автодороге Конышевка-Жигаево-а/д - Фатеж - Дмитриев в Конышевском районе.

На пятом километре трассы он, по предварительным данным, наехал на 57-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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