Под Курском насмерть сбили мужчину
Смертельное ДТП произошло в Конышевском районе
Мужчина погиб на местеФото: Из архива "КП"
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29 октября около семи часов вечера 38-летний водитель автомобиля «Пежо Партнер» ехал по автодороге Конышевка-Жигаево-а/д - Фатеж - Дмитриев в Конышевском районе.
На пятом километре трассы он, по предварительным данным, наехал на 57-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU