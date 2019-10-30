Около пяти тысяч жителей Курской области заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-30T11:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области по итогам прошедшей недели заболели ОРВИ 4480 человек, в том числе детей 3551. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 79,2%. Превышения эпидпорогов не было зарегистрировано ни в одной возрастной группе. Случаев гриппа не выявлено, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В области продолжается иммунизация от гриппа вакцинами, поступившими за счет федерального бюджета. 23 октября поступила очередная партия вакцин для иммунизации взрослого населения против гриппа в объеме 20 тысяч доз. Вакцину распредели между медицинскими организациями Курска и Железногорска.

По состоянию на 25 октября привито 284 144 человека (26,4% от численности населения), из них за счет средств предприятий и организаций – более четырех тысяч человек. Во избежание тяжелых последствий заболеваний респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики. При возникновении симптомов следует обязательно обращаться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU