В Курске отремонтировали более 52 километров дорог

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-30T10:41:53+03:00

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске привели в порядок более 52 километров дорог. Все дорожные работы проходят строгий контроль качества. За соблюдением нормативных требований следят специалисты строительного контроля.

Они проверяют качество используемых стройматериалов, проводят диагностику автодорог на разных этапах строительства. Опытным путем эксперты дают объективную оценку выполненным работам. Мобильная дорожная лаборатория выезжает на городские улицы для проверки асфальта.

Инженеры с помощью специального аппарата – керноотборника берут образцы покрытия и исследуют их свойства и толщину. Для проверки последнего особые приборы не требуется – керн измеряют простой линейкой. На соответствие нормативным требованиям взятые образцы исследуются в лаборатории.

Эксперты выявляют проблемные участки дорожного полотна, которые не соответствуют нормам и эксплуатационному состоянию. Данный способ помог определить некачественный асфальт на улицах Энгельса, Сумская и Гремяченская. В результате, подрядчик был вынужден переделывать работу за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU