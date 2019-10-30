2019-10-30T09:56:32+03:00
Политика

В Курске прошел День призывника

Будущие солдаты посетили воинские части
Яна ШЕЛЕСТ
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Перед началом мероприятия для будущих защитников Отечества организовали выставкуПеред началом мероприятия для будущих защитников Отечества организовали выставку
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29 октября во Дворце молодежи прошел традиционный День призывника. Перед началом мероприятия для будущих защитников Отечества организовали выставку с образцами оружия, приборами и обмундированием современного российского солдата. Затем в ряды «Юнармии» приняли ребят из четырех курских школ.

Ярким событием праздника стало чествование многодетной семьи Рудометовых, чей сын Илья уже в ноябре отправится в армию. Геннадий Иванович и Наталья Анатольевна получили подарок - сертификат на бытовую технику.

«Семьи, которые воспитали не одного призывника, и чьи дети достойно служат в армии, по традиции награждаются памятными сувенирами и подарками. Глава города принял решение отметить семью Рудометовых, воспитывающую 14 детей», - подчеркнул Владимир Гребенкин.

Военный комиссар Владимир Родионов отметил, что нынешний осенний призыв нельзя назвать легким. «Служба в армии – обязанность каждого мужчины. Я уверен, что курские парни с этой задачей справятся на «отлично». Наш регион всегда был на высоте и должен на ней оставаться», - отметил военком.

После мероприятия во всех воинских частях Курского гарнизона прошел День открытых дверей. Будущие призывники и их родители ознакомились с условиями прохождения воинской службы и пообщались с военнослужащими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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