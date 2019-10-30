2019-10-30T09:25:25+03:00
Недвижимость

В Курске заменили 12 тысяч светильников

Сейчас энергетики работают в Стрелецкой слободе
Яна ШЕЛЕСТ
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За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города КурскаЗа качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска
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23 августа в Курске стартовала модернизация уличного освещения. По состоянию на 28 октября специалисты установили более 11958 новых светильников на 173 улицах. В ближайшую неделю энергетики будут работать на 48 улицах частного сектора в Стрелецкой слободе.

— Регулярно мы подводим промежуточные итоги. На прошлой неделе оперативно были проведены работы по замене освещения на улицах Карла Маркса и Ленина. Хочу отметить, что наше желание было оставить именно ту форму светильников, которая была в начале 70-х годов. Подрядчик получил такое задание и светильники изготавливали специально для улицы Ленина в Курске, чтобы сохранить архитектурный облик, - рассказал глава Курска Виктор Карамышев.

За качеством монтажа следит заказчик – комитет ЖКХ города Курска, а также специалисты службы технадзора. Все выявленные недочеты оперативно устраняются. На официальном сайте Администрации города http://www.kurskadmin.ru/content/karta-zameny-svetilnikov и сайте подрядчика работает интерактивная карта замены светильников в Курске.

Напомним, что согласно контракту энергетики заменят более 25 тысяч светильников на 961 улице. Ежедневно меняют порядка 310, трудятся 12 бригад. Все работы планируют завершить к 22 декабря, когда вся страна будет отмечать День энергетика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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