Курские памятники природы отметят информационными табличками

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-29T18:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты областного комитета экологической безопасности и природопользования продолжают работу по обозначению границ памятников природы регионального значения.

Так, на границе «Урочище Бирючье» (Касторенский район) и «Урочище «Большой Курган» и истоки реки Свапы»» (Поныровский район) установили аншлаги – информационные таблички. Они сообщают о названии охраняемой территории, наименовании нормативного правового акта, утверждающего ее границы, а также предупреждают о различных запретах на заповедных территориях.

Площадь памятника природы «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы» составляет порядка 162 гектар. «Урочище Бирючье» представляет собой балку с лугово-степной растительностью. Его площадь превышает 45 гектар.

- Эти памятники природы созданы для охраны степной растительности, мест обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в Красную книгу Российской Федерации, - отметили в администрации региона.

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Почта: svetlana.volkova@phkp.ru

Тел.: (4712) 70-62-71

ИСТОЧНИК KP.RU