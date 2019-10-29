2019-10-29T18:17:32+03:00
Общество

Курские памятники природы отметят информационными табличками

Ольга ДАНИЛОВА
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Информтаблички также предупредят о запертахИнформтаблички также предупредят о запертахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Специалисты областного комитета экологической безопасности и природопользования продолжают работу по обозначению границ памятников природы регионального значения.

Так, на границе «Урочище Бирючье» (Касторенский район) и «Урочище «Большой Курган» и истоки реки Свапы»» (Поныровский район) установили аншлаги – информационные таблички. Они сообщают о названии охраняемой территории, наименовании нормативного правового акта, утверждающего ее границы, а также предупреждают о различных запретах на заповедных территориях.

Площадь памятника природы «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы» составляет порядка 162 гектар. «Урочище Бирючье» представляет собой балку с лугово-степной растительностью. Его площадь превышает 45 гектар.

- Эти памятники природы созданы для охраны степной растительности, мест обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесенных в Красную книгу Российской Федерации, - отметили в администрации региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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