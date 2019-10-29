2019-10-29T17:58:15+03:00
Происшествия

Куряне пытались украсть полтонны металлолома

Погрузку вели на глазах хозяина
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция завела делоПолиция завела делоФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске полицейские задержали подозреваемых в краже более 500 килограммов металлолома.

- Потерпевший в отделе полиции сообщил, что подъехал к своему строящемуся дому на улице Верхней Луговой и увидел, что неизвестные грузят принадлежащий ему металлолом на грузовую «Газель», - рассказали в УМВД региона.

Мужчина сразу вызвал полицию. Прибывший на место наряд ППС и следственно-оперативная группа задержали подозреваемых. Как пояснил водитель «Газели», мужчины попросили его отвезти груз в пункт приема лома металлов. О том, что это чужой металл, он не знал.

Против прежде судимых, которые заказали вывоз лома, завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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