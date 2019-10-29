Куряне пытались украсть полтонны металлолома
В Курске полицейские задержали подозреваемых в краже более 500 килограммов металлолома.
- Потерпевший в отделе полиции сообщил, что подъехал к своему строящемуся дому на улице Верхней Луговой и увидел, что неизвестные грузят принадлежащий ему металлолом на грузовую «Газель», - рассказали в УМВД региона.
Мужчина сразу вызвал полицию. Прибывший на место наряд ППС и следственно-оперативная группа задержали подозреваемых. Как пояснил водитель «Газели», мужчины попросили его отвезти груз в пункт приема лома металлов. О том, что это чужой металл, он не знал.
Против прежде судимых, которые заказали вывоз лома, завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU