В Курске волонтеры навели порядок на военном кладбище

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-29T17:36:41+03:00

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В преддверии празднования 78-й годовщины со дня героической обороны города Курска (1-2 ноября 1941 года) от немецко-фашистских захватчиков сегодня на Никитском кладбище прошла добровольческая акция «Почти их память». Организатором ее выступило МКУ «Городская молодежная биржа труда» под патронатом управления молодежной политики, физической культуры и спорта Курска.

В акции приняли участие волонтеры - студенты курских вузов, активисты общественных молодежных организаций областного центра. Они навели санитарный порядок на местах захоронений участников обороны города Курска, ветеранов Великой Отечественной войны на Никитском кладбище и на мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

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ИСТОЧНИК KP.RU