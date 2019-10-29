В Курске предъявлено обвинение руководителю Госинспекции труда

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-29T16:49:03+03:00

Сейчас он находится под домашним арестом

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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области предъявил обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия) руководителю Государственной инспекции труда в Курской области.

- По версии следствия обвиняемый в августе 2019 года, незаконно получил денежное вознаграждение в сто тысяч рублей от представителей юридических лиц, за предоставление сведений о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен законом, - рассказал подробности дела и.о. старшего помощника руководителя управления Дмитрий Варшавец.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU