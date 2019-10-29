2019-10-29T16:00:37+03:00
Здоровье

В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы

Здесь появятся кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
2020 год в Курской области объявлен Годом здоровья2020 год в Курской области объявлен Годом здоровьяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В трех детских медицинских учреждениях Курска проходит капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это поликлиники №5, №8 и детское отделение городской больницы №2.

Ремонт в этих учреждениях позволит создать для маленьких пациентов, их родителей, сотрудников комфортную атмосферу, оптимизировать процесс приема. Появятся кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.

Ремонтируются и входные группы, организованы крытые колясочные зоны. Особое внимание уделяется и формированию доступной среды для маломобильных пациентов. В поликлиниках №5 и №8 заменены системы отопления, отремонтировано водоснабжение. Последнее касается и детского отделения больницы №2, где была заменена и кровля.

- Такого капитального ремонта в этих зданиях не проводилось ни разу: сейчас в три учреждения вложено свыше 34 млн рублей, это и федеральные, и региональные средства. И помимо ремонтных работ, мы еще закупаем новое оборудование для поликлиник. До конца декабря подрядчики завершат работы, мы с коллегами из комитета здравоохранения продолжим контролировать этот процесс. И когда объекты будут сданы, наших маленьких пациентов будут принимать, руководствуясь принципами бережливого производства, – рассказала замгубернатора Ирина Хмелевская.

Также рекомендовано главным врачам предусмотреть возможность наличия в учреждениях справочного кабинета, куда пациенты смогут обращаться по различным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян приглашают на Ночь искусств
В Курске Росгвардия задержала "алиментщика"
В Курске презентовали схему оптимизации работы общественного транспорта
Новая цирковая программа "Песчаная сказка" собирает в Курске аншлаги
О новой идеологии безопасного труда
Под Курском столкнулись УАЗ, «Газель» и «Ауди», есть погибший
В Курске проходит «Джазовая провинция»
В Курске модернизируют два кинотеатра
Одаренным воспитанникам курских школ искусств вручили стипендии
В Курске без тепла и горячей воды остались более 60 домов
В Курской области завели еще одно уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ
В Курске открывается выставка липецких художников
Под Курском судят директора оружейного магазина
В Курской области снизили транспортный налог и установили «тихий час»
Под Курском ПАЗик перевозил пассажиров с нарушениями
В урочище под Курском незаконно вырубили лес
Под Курском сгорел гараж с автомобилем
По факту незаконного банкротства "УК города Курска» завели уголовное дело
В Курске завели дело о незаконном переводе пенсионных накоплений в НПФ
В Курске завершились гастроли Русского драмтеатра Удмуртии