В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-29T16:00:37+03:00

Здесь появятся кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха

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В трех детских медицинских учреждениях Курска проходит капитальный ремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это поликлиники №5, №8 и детское отделение городской больницы №2.

Ремонт в этих учреждениях позволит создать для маленьких пациентов, их родителей, сотрудников комфортную атмосферу, оптимизировать процесс приема. Появятся кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.

Ремонтируются и входные группы, организованы крытые колясочные зоны. Особое внимание уделяется и формированию доступной среды для маломобильных пациентов. В поликлиниках №5 и №8 заменены системы отопления, отремонтировано водоснабжение. Последнее касается и детского отделения больницы №2, где была заменена и кровля.

- Такого капитального ремонта в этих зданиях не проводилось ни разу: сейчас в три учреждения вложено свыше 34 млн рублей, это и федеральные, и региональные средства. И помимо ремонтных работ, мы еще закупаем новое оборудование для поликлиник. До конца декабря подрядчики завершат работы, мы с коллегами из комитета здравоохранения продолжим контролировать этот процесс. И когда объекты будут сданы, наших маленьких пациентов будут принимать, руководствуясь принципами бережливого производства, – рассказала замгубернатора Ирина Хмелевская.

Также рекомендовано главным врачам предусмотреть возможность наличия в учреждениях справочного кабинета, куда пациенты смогут обращаться по различным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU