В Курске Росгвардия задержала "алиментщика"

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-29T15:32:29+03:00

Мужчина привлек к себе внимание силовиков тем, что был сильно пьян

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В центре Курска сотрудники Росгвардии задержали находящегося в розыске гражданина.

Накануне вечером на маршруте патрулирования сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, который по внешним признакам был сильно пьян.

При виде приближающегося автомобиля Росгвардии мужчина попытался бежать. Но его задержали. При проверке документов выяснилось, что 36-летний житель Курска разыскивается региональными судебными за неуплату алиментов.

- Правонарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказала сотрудник пресс-службы Росгвардии Яна Фомина. - В 2019 году сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержано более 5,8 тысяч граждан за совершение правонарушений на территории Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU