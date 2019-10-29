Новая цирковая программа "Песчаная сказка" собирает в Курске аншлаги

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-29T15:03:35+03:00

На премьерных представлениях зал был полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

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26 октября в курском цирке стартовала новая программа - «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА». Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и эксклюзивные костюмы – все это цирковой спектакль с единой сюжетной линией.

«ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» - цирковой проект, созданный совместно продюсерским центром Гии Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского, где он и был впервые презентован зрителям в декабре 2018 года. Гастроли в самом большом цирке Европы продолжались 8,5 месяцев. За это время артисты дали 191 представление, а спектакль увидели более полумиллиона человек.

Куряне смогут посмотреть программу до 1 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА

Теперь зрители смогут увидеть спектакль в рамках гастрольного тура по России, который стартовал в Туле, а уже следующим городом стал Курск.

В программе, связанной единой сюжетной линией, всего 11 номеров. Зрители увидят на арене цирка бегемотов, собак, попугаев и даже удивительную птицу-носорога.

Шоу "Песчаная сказка" будет одинаково интересно и взрослым, и детямФото: Светлана ВОЛКОВА

"Гвоздь программы" - номер с гиппопотамами Народного артиста России Тофика Ахундова. С этими удивительными животными дрессировщик работает, начиная с 1979 года.

Номер с гиппопотамами, который имеют возможность увидеть курские зрители - единственный в мире. Животных привезли из Сафари-парка, который расположен в пригороде Тель-Авива. Сейчас они выступают на арене цирка и исполняют невероятные трюки.

Кроме того, зрителей ждет незабываемое шоу – эксклюзивные декорации, роскошные костюмы, современные спецэффекты.

Новая программа собирает аншлагиФото: Светлана ВОЛКОВА

Программу можно посмотреть в курском цирке до 1 декабря.

Представления состоятся по субботам и воскресеньям в 13.00 ч. и 17.00 ч.

тел. +7 (4712)-22-21-01 (касса цирка); сайт цирка: www.circus-kursk.ru

@peschanayaskazka #песчанаясказка @gia_eradze #гияэрадзе

Программа "Песчаная сказка" в курском цирке.

ИСТОЧНИК KP.RU