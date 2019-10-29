2019-10-29T14:22:02+03:00
Происшествия

Под Курском столкнулись УАЗ, «Газель» и «Ауди», есть погибший

ДТП произошло в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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ДТП в Фатежском районе.Материалы пресс-служб

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УАЗ и «Газель» двигались в сторону Курска, а автомобиль «Ауди» - во встречном направлении Фото: УМВД России по Курской области.

УАЗ и «Газель» двигались в сторону Курска, а автомобиль «Ауди» - во встречном направленииФото: УМВД России по Курской области.

29 октября примерно в 12.00 на 495 километре федеральной автомобильной трассы М2 в Фатежском районе столкнулись три автомобиля. УАЗ и «Газель» двигались в сторону Курска, а автомобиль «Ауди» - во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир «уазика» скончался Фото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП пассажир «уазика» скончалсяФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП пассажир «уазика» скончался, трое водителей автомобилей госпитализированы. На месте ДТП организовано реверсивное движение. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Трое водителей автомобилей госпитализированы Фото: УМВД России по Курской области.

Трое водителей автомобилей госпитализированыФото: УМВД России по Курской области.

26 октября вечером в Курске на площади Перекальского столкнулись «Форд Мондео» и пассажирский «Форд Транзит». В результате ДТП четыре человека получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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