2019-10-29T13:34:34+03:00
Звезды

В Курске проходит «Джазовая провинция»

В этом году фестиваль получился на редкость разнообразным
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Курская государственная филармонияФото: Курская государственная филармония
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В Курске проходит фестиваль «Джазовая провинция». В первый день зрители услышали большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Для любителей меланхолического настроения играли польский джазовый Шопен и итальянский Пьяццолла – Кшиштоф Кобылинский и Даниэле ди Бонавентура – органичное сочетание классического рояля и народного бандонеона.

Не менее насыщен был и второй день. Здесь и российская звезда британского джаза Женя Стригалёв, и американка Sweet Megg, и трио Иоханнеса Мёссингера. В третий день можно было послушать хозяев фестиваля. На сцене творили Леонид Винцкевич, курский гитарист Александр Малаховский, а также британский контрабасист Стив Кершоу. Кроме того, с альбомом «California Spirit» выступил Ник Винцкевич.

В завершение московский трубач с курскими корнями Вадим Эйленкриг представил собственное прочтение знаменитого альбома Майлса Дэвиса «Kind of Blue», которому исполнилось в этом году 60 лет. Сопровождал выступление джазменов симфонический оркестр Курской государственной филармонии.

«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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