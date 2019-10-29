2019-10-29T11:51:26+03:00
Звезды

В Курске модернизируют два кинотеатра

Обновленные «Ассоль» и «Спутник» откроются в конце года
Яна ШЕЛЕСТ
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В обновленных кинозалах устанавливается новейшее лазерное кинооборудованиеВ обновленных кинозалах устанавливается новейшее лазерное кинооборудование
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В двух курских центрах досуга «Ассоль» и «Спутник» ведется модернизация по программе Фонда кино. В обновленных кинозалах устанавливается новейшее лазерное кинооборудование. Дата открытия центров досуга - конец 2019 года.

Среди фильмов, которые будут предложены юному зрителю, – легендарная драма «Чучело» от режиссёров Ролана Быкова и Аркадия Хайта и семейная комедия в стиле фэнтези 2019 года «Домовой», российский мультфильм «Приключения Маши и Гоши» и датский анимационный фильм «Как приручить медведя», отечественные сказки «Приключения в Тридесятом царстве» и «На златом крыльце сидели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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