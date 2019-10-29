Одаренным воспитанникам курских школ искусств вручили стипендии
28 октября одаренным воспитанникам детских школ искусств Виктор Карамышев вручил стипендии главы города. Стипендиатами стали 94 юных курянина из детских школ искусств областного центра, 20 ребят - премиантами. Все они являются победителями фестивалей и конкурсов различного уровня.
Ежегодное награждение талантливых детей стало в Курске уже доброй традицией. В этом году размер стипендии увеличен с 500 до 1000 рублей, размер премии также составляет 1000 рублей. Преподавателям, подготовившим стипендиатов, установлена персональная надбавка на учебный год в размере 10% должностного оклада.
Глава города поблагодарил педагогов и родителей ребят за нелегкий повседневный труд по воспитанию всесторонне развитых одаренных личностей. А юным талантам пожелал, чтобы сегодняшние успехи стали крепкой основой для будущих свершений.
ИСТОЧНИК KP.RU