2019-10-29T10:34:04+03:00
Звезды

Одаренным воспитанникам курских школ искусств вручили стипендии

Все ребята являются победителями различных фестивалей и конкурсов
Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году размер стипендии увеличен с 500 до 1000 рублейВ этом году размер стипендии увеличен с 500 до 1000 рублей
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28 октября одаренным воспитанникам детских школ искусств Виктор Карамышев вручил стипендии главы города. Стипендиатами стали 94 юных курянина из детских школ искусств областного центра, 20 ребят - премиантами. Все они являются победителями фестивалей и конкурсов различного уровня.

Ежегодное награждение талантливых детей стало в Курске уже доброй традицией. В этом году размер стипендии увеличен с 500 до 1000 рублей, размер премии также составляет 1000 рублей. Преподавателям, подготовившим стипендиатов, установлена персональная надбавка на учебный год в размере 10% должностного оклада.

Глава города поблагодарил педагогов и родителей ребят за нелегкий повседневный труд по воспитанию всесторонне развитых одаренных личностей. А юным талантам пожелал, чтобы сегодняшние успехи стали крепкой основой для будущих свершений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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