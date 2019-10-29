В Курске без тепла и горячей воды остались более 60 домов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-29T10:14:09+03:00

Тепла и горячей воды не будет до 24:00 Фото: Из архива "КП"

На улице 50 лет Октября ремонтируют тепломагистраль

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Специалисты «Квадры» приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по улице 50 лет Октября.

На время работ - до 24:00 - приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 120а, 167/1, 167\2, 167\3, 165д,165в, 114, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в, - пер. Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е, - ул. Фатежская, 80, 82, 73\3, 73\2, 73\1, - пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6, - ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14\1, 14\2, 14\3, 20а, 20в, 20б, - пер. 2й Воротный, 21, - ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186, - ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, - ул. Зеленая, 30\1, 30\2, 32б, - ул. Запольная, 30, 43, 41а, 45а, 41, 60, - ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в, - ул. Павлуновского, 112.

В компании просят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU