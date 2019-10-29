В Курской области завели еще одно уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-29T10:04:09+03:00

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В Железногорскую межрайонную прокуратуру обратилась курянка с жалобой на незаконный перевод средств ее пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды.

Выяснилось, что Пенсионный фонд РФ на основании заявления, выполненного от имени женщины, перевел в негосударственный пенсионный фонд сумму пенсионных накоплений заявительницы в размере 59 948,23 рублей.

- Как показала проверка, документы о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд она не подавала, подписи в заявлении и договоре ей не принадлежат, - отметили в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 327 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (изготовление и использование подложных документов).

Расследование уголовных дел находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры.

Об аналогичном случае, который произошел в Курске, уже писала КП.

ИСТОЧНИК KP.RU