В Курске открывается выставка липецких художников

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-29T10:02:27+03:00

На вернисаже будет представлено около сотни произведений

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30 октября в 16.00 в выставочном зале КТЦ «Звездный» на Красной площади состоится открытие выставки произведений липецких художников: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

На вернисаже будет представлено около сотни произведений. Экспозиция объединила ярких, современных липецких художников, которые в своем творчестве отталкиваются от реальности, конкретики натуры, остроты пространственного и цветового ощущения (Толчеев С., Григорьева Е., Ефанов П., Хлопков С.).

Также зрители увидят работы живописцев, которые великолепно создают поэтический образ своего восприятия окружающего мира (Веселик Ю., Колобовников В., Кононыхин М.).

Выставка продлится до 17 ноября. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU