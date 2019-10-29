2019-10-29T09:53:56+03:00
Общество

В Курской области снизили транспортный налог и установили «тихий час»

Депутаты регионального заксобрания приняли ряд важных документов
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Депутаты Курской Думы 24 октября одобрили уменьшение транспортного налога. Налоговые ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 лошадиных сил теперь равны 15 рублям за одну лошадиную силу (ранее – 25 рублей). Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных cил налог снижен до 30 рублей за одну лошадиную силу (ранее – 35 рублей). Ставки были повышены на большинство категорий автомобилей в 2017 году в связи с потерями доходов на дорожное строительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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