В Курской области снизили транспортный налог и установили «тихий час»
Депутаты регионального заксобрания приняли ряд важных документов
.
Изменить размер текста:
Депутаты Курской Думы 24 октября одобрили уменьшение транспортного налога. Налоговые ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 лошадиных сил теперь равны 15 рублям за одну лошадиную силу (ранее – 25 рублей). Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных cил налог снижен до 30 рублей за одну лошадиную силу (ранее – 35 рублей). Ставки были повышены на большинство категорий автомобилей в 2017 году в связи с потерями доходов на дорожное строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU