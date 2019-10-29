Под Курском ПАЗик перевозил пассажиров с нарушениями

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-29T09:48:54+03:00

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В Курчатове мировой судья вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным в покушении на дачу взятки.

Во время совместной проверки по соблюдению закона в сфере безопасности дорожного движения, которую проводили Курчатовская межрайонная прокуратура и ГИБДД, был остановлен автобус марки ПАЗ, водитель которого перевозил пассажиров с нарушением правил прохождения предрейсового медицинского осмотра и технического контроля транспортного средства, рассказали в прокуратуре.

О возникших проблемах водитель сразу же сообщил владельцу автобуса. Через некоторое время на место остановки ПАЗа приехал представитель его владельца. Мужчина предложил представителю прокуратуры взятку в 10 тысяч рублей. Об этом работник прокуратуры сообщил своему руководству.

Жителя Курчатова суд оштрафовал на 25 тысяч рублей, которые пойдут в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU