В урочище под Курском незаконно вырубили лес
Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение закона в области охраны окружающей среды и природопользования.
- На территории Кармановского участкового лесничества урочище «Кармановская дача» выявлен факт незаконной рубки леса. Всего было вырублено насаждений общей кубомассой 1,63 "кубов". Лесному фонду причинен ущерб почти на 60 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ, расследование которого находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры, уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU