В урочище под Курском незаконно вырубили лес

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-29T09:42:42+03:00

Ущерб оценили почти в 60 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение закона в области охраны окружающей среды и природопользования.

- На территории Кармановского участкового лесничества урочище «Кармановская дача» выявлен факт незаконной рубки леса. Всего было вырублено насаждений общей кубомассой 1,63 "кубов". Лесному фонду причинен ущерб почти на 60 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ, расследование которого находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU