2019-10-29T09:42:42+03:00
Происшествия

В урочище под Курском незаконно вырубили лес

Возбуждено уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Ущерб оценили почти в 60 тысяч рублейУщерб оценили почти в 60 тысяч рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Железногорская межрайонная прокуратура проверила соблюдение закона в области охраны окружающей среды и природопользования.

- На территории Кармановского участкового лесничества урочище «Кармановская дача» выявлен факт незаконной рубки леса. Всего было вырублено насаждений общей кубомассой 1,63 "кубов". Лесному фонду причинен ущерб почти на 60 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ, расследование которого находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске ремонтируют две поликлиники и детское отделение горбольницы
Курян приглашают на Ночь искусств
В Курске Росгвардия задержала "алиментщика"
В Курске презентовали схему оптимизации работы общественного транспорта
Новая цирковая программа "Песчаная сказка" собирает в Курске аншлаги
О новой идеологии безопасного труда
Под Курском столкнулись УАЗ, «Газель» и «Ауди», есть погибший
В Курске проходит «Джазовая провинция»
В Курске модернизируют два кинотеатра
Одаренным воспитанникам курских школ искусств вручили стипендии
В Курске без тепла и горячей воды остались более 60 домов
В Курской области завели еще одно уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ
В Курске открывается выставка липецких художников
Под Курском судят директора оружейного магазина
В Курской области снизили транспортный налог и установили «тихий час»
Под Курском ПАЗик перевозил пассажиров с нарушениями
Под Курском сгорел гараж с автомобилем
По факту незаконного банкротства "УК города Курска» завели уголовное дело
В Курске завели дело о незаконном переводе пенсионных накоплений в НПФ
В Курске завершились гастроли Русского драмтеатра Удмуртии