Под Курском сгорел гараж с автомобилем
28 октября в 08:39 в «Службу спасения» поступил звонок о возгорании кирпичного гаража на хуторе Зубков Курского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели трех пожарных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовали в 08:47, ликвидировали полностью в 08:53. В результате пожара в кирпичном двухэтажном гараже размером 18 х 12 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и вещи б/у. Также в гараже сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2111.
В ликвидации пожара принимали участие 26 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU