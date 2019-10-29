Под Курском сгорел гараж с автомобилем

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-29T09:40:31+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 26 человек и восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 октября в 08:39 в «Службу спасения» поступил звонок о возгорании кирпичного гаража на хуторе Зубков Курского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели трех пожарных частей Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:47, ликвидировали полностью в 08:53. В результате пожара в кирпичном двухэтажном гараже размером 18 х 12 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и вещи б/у. Также в гараже сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2111.

В ликвидации пожара принимали участие 26 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU