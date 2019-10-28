В Курске завели дело о незаконном переводе пенсионных накоплений в НПФ

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-28T16:21:01+03:00

Все бумаги были подделаны, сказали в прокуратуре

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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась курянка с жалобой на незаконный перевод ее денег из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.

Выяснилось, что женщина застрахована в системе обязательного пенсионного страхования. В 2018 году она обратилась в Управление ПФР России по Курску и Курскому району, чтобы уточнить сумму пенсионных накоплений. Во время беседы с сотрудниками управления она узнала, что средства ее пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд.

Как показала проверка, передача денег произошла на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления, подписанного от имени женщины о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд, который удостоверен нотариусом.

- Выяснилось, что женщина не подавала такое заявление в Пенсионный Фонд, подпись ей не принадлежит, договор об обязательном пенсионном страховании она также не заключала. Все подписи в документах выполнены неустановленным лицом, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск, в котором поставил вопрос о признании недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, а также потребовал обязать негосударственный пенсионный фонд перевести накопительную часть трудовой пенсии заявительницы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. После вступления решения суда в законную силу средства пенсионных накоплений будут переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

ИСТОЧНИК KP.RU