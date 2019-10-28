Курские полицейские задержали группу наркодилеров

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-28T15:29:53+03:00

Восемь подозреваемых арестовали, до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали в Курске восемь человек, подозреваемых в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков.

Злоумышленники в возрасте от 20 до 30 лет, двое из которых женщины, распространяли наркотики на территории Курска и и Железногорска. Одни члены преступной группировки отвечали за хранение и реализацию оптовых партий наркотиков, другие расфасовывали их по более мелким порциям, остальные – распространяли, делая закладки.

Задержание злоумышленников происходило одновременно по нескольким адресам. В общей сложности у злоумышленников изъяли 1,5 килограмма наркотических веществ, а также приспособления для их расфасовки.

Восемь подозреваемых арестовали, до окончания следствия они будут находиться в следственном изоляторе. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

Специально созданная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные правоохранители, устанавливают канал поступления запрещенных веществ в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU