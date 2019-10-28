2019-10-28T15:07:06+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира

Авария произошла на площади Перекальского
Яна ШЕЛЕСТ
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В устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техникиВ устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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26 октября примерно в 22.00 47-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» ехал по улице Ленина. При повороте на улицу Павлова он столкнулся с маршруткой «Форд Транзит», которая двигалась со стороны Карла Маркса.

В результате ДТП ранения получили три женщины 1989, 1975 и 2003 г.р., а также девочка 2006 г.р., сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

На место ДТП выехали спасатели пожарной части № 2 города Курска, Госавтоинспекция и сотрудники скорой помощи. В устранении последствий ДТП принимали участие 11 человек и четыре единицы техники.

В этом месяце это второе ДТП с участием маршрутного такси. 7 октября на Магистральном проезде Курска маршрутная «Газель» врезалась в припаркованную фуру. Погибли две женщины, сидевшие на переднем сиденье микроавтобуса. Еще шесть пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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