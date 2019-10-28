В Курске открылась академия единоборств

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-28T14:45:51+03:00

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Мастер спорта по рукопашному бою, профессиональный боец ММА Дан Арепьев открыл Академию единоборств в Курске. Презентация нового спорткомплекса на улице Энгельса состоялась на выходных.

Теперь в одном месте можно будет обучаться множеству направлений: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба, грепплинг, рукопашный бой, смешанные единоборства. Организована большая зона для кроссфита. Всего в штате — порядка 15 тренеров разных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU