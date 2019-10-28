2019-10-28T12:25:40+03:00
Происшествия

Под Курском ВАЗ врезался в столб: погибли два человека

ДТП произошло в Обоянском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель и пассажир скончались при транспортировке в больницуВодитель и пассажир скончались при транспортировке в больницуФото: Из архива "КП"
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26 октября примерно в половине шестого утра 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался по трассе М2 «Крым» со стороны Курска в направлении Белгорода. На 578 километре автодороги он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и врезалась в опору электропередач. В результате ДТП 22-летние водитель и пассажир скончались при транспортировке в Обоянскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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