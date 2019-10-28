2019-10-28T11:50:37+03:00
Недвижимость

В Курске начались отключения электричества

Без света останутся два округа
Яна ШЕЛЕСТ
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С сегодняшнего Курские электросети возобновили отключения электроэнергииС сегодняшнего Курские электросети возобновили отключения электроэнергииФото: Из архива "КП"
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С сегодняшнего Курские электросети возобновили отключения электроэнергии. Без света на этой неделе останутся два округа.

Сеймский округ

С 28 октября по 1 ноября с 9:30 до 15.00 отключения электроэнергии запланированы на следующих улицах: Ясная, 37-99, 28-104, 1-й и 2-й Ясные переулки, Присеймская, 212-250, 227-243.

С 9.00 до 16:30: Бочарова, 43-65, 52-58, Литовская, 35-а-55, Малиновая, 21-53, 22-56, Овечкина, 80-106, 55-83, Тракторная, 3-19, 10-26, 5-й Даньшенский переулок, 3-19, 4-20, 6-й Даньшенский переулок, 3-11, 2-14, 7-й Даньшенский переулок, 1-11, 2-10, 2-й Моковский переулок, 3-25.

Справки по телефону: 32-32-15.

Железнодорожный округ

31 октября с 13:30 до 16:00: 1-я Агрегатная, 5-23, переулки 1-й Агрегатный, 1-25, 2-30, 2-й Агрегатный, 1-29, 4-26, Коллективная, 2-28, 1-й Клубный проезд, 1-9, 2-12.

С 28 октября по 31 октября с 13:30 до 17:00: Комсомольская, 31-81, 22-68, Курбатовка, 2-64, Тимская, 1-39, 2-66, Лазурная, 1-93, 2-84, Луговская, 167, 2-98, 2-й Комсомольский, 1-25, 2-24, 3-й Комсомольский, 1-55, 2-52, Комсомольский переулок, 32-70, 9-33, Малый Кривецкий переулок, 2-10, 1-9, Борзеновский переулок, 21-49, 14-46, Курбатовский переулок, 2-42, 1-37, 2-й Тимский переулок, 2-18, 1-23, 3-й Тимский переулок, 2-16, 1-13, 4-й Тимский переулок, 2-14, 1-13, 5-й Тимский переулок, 1-13, 2-10, 6-й Тимский переулок, 5-33, Комсомольский проезд, 26-42.

Справки по телефону: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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