2019-10-28T10:23:50+03:00
Общество

В среду в Курске обещают первый снег

Температура воздуха значительно понизится
Яна ШЕЛЕСТ
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В ночь на вторник похолодает до нуляВ ночь на вторник похолодает до нуляФото: Из архива "КП"
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В Курской области заканчивается бабье лето, на смену теплым хмурным денечкам постепенно придут холода. Сегодня, 28 октября в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов. В ночь на вторник похолодает до нуля.

А вот в среду синоптики уже обещают мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха в дневное время составит всего +2 градуса.

Кстати, максимальная температура воздуха 17,9 градуса тепла наблюдалась 28 октября в 1911 году. Минимальная – минус 10,5 градуса - в 1912 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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